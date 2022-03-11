Tatvan Belediyesi'nden sıcak çorba ikramı - Son Dakika
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Tatvan Belediyesi'nden sıcak çorba ikramı

11.03.2022 13:02

Tatvan Belediyesi'nden sıcak çorba ikramı Bitlis'in Tatvan Belediyesi, mobil çorba dağıtım hizmetiyle erken saatlerde yola koyulan vatandaşın içini ısıtmaya devam ediyor.

Tatvan Belediyesi'nden sıcak çorba ikramı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediyesi, mobil çorba dağıtım hizmetiyle erken saatlerde yola koyulan vatandaşın içini ısıtmaya devam ediyor.

Tatvan Belediyesi ekipleri, dondurucu soğukların hissedildiği sabah saatlerinde Tatvan Devlet Hastanesi önünde vatandaşlara sıcak çorba ikramını sürdürüyor. Tatvan Devlet Hastanesinde sıcak çorba hizmetinden yararlanan Turgut Hüseyni, "Böyle bir hizmeti burada görmek bizi mutlu etti. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye bu konuda teşekkür ederiz. Gerçekten soğuk hava şartlarına rağmen emek verip bize bu imkanları sağlayarak yaptıkları sıcak çorba ikramı içimizi ısıttı. Başkanımıza yakışacak bir hizmet, bu yüzden tekrardan çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sıcak çorba ikramında bulunan mobil araç görevlisi Senar Demir ise "Tatvan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bu soğuk günlerde çorba ikramımızı ücretsiz olarak yapmaya devam ediyoruz" dedi.

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Tatvan Belediyesi, Devlet Hastanesi, Bitlis, Tatvan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatvan Belediyesi'nden sıcak çorba ikramı - Son Dakika


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