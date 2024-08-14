Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli Yapım Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli Yapım Çalışmaları İncelendi

Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli Yapım Çalışmaları İncelendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı devam eden Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli yapım çalışmaları yerinde incelendi. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, projenin son durumu hakkında bilgi aldı ve çevre yolunun ilçenin ulaşım sorununu çözeceğini belirtti.

14.08.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı devam eden Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli yapım çalışmaları yerinde incelendi.

Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projedeki son durum hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında Kaymakam Demir, çevre yolunun Tatvan ilçesinin trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağını ve ulaşım sürelerini kısaltacağını belirtti. Ayrıca, bu önemli projenin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi için tüm ilgili birimlerin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade etti.

Kaymakam Demir, incelemeler sırasında projenin önemine vurgu yaparak, çevre yolunun tamamlanmasının ilçe halkının günlük yaşamını büyük ölçüde kolaylaştıracağını dile getirdi. Özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının bu projeyle ortadan kalkacağını ve ilçenin ulaşım altyapısının daha da güçleneceğini belirtti. Projenin mevcut durumu hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Demir, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini ve proje ekibine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli'nin en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması için çalışmaların titizlikle devam edeceği bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tatvan, bitlis, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli Yapım Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 21:24:45. #1.13#
SON DAKİKA: Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli Yapım Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement