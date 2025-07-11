Tatvan Cezaevi\'nde Veda Yemeği

Bitlis'in Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yerleri değişen personel için veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen programa Cezaevi Savcısı Bayram Barış, Cezaevi Müdürü Mehmet Kuvvet, Müdür Yardımcısı Şükran Elçin Kılıç ve kurum personeli katıldı. Veda programında konuşan Kurum Müdürü Mehmet Kuvvet, tayini çıkan personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, "Görev süresi boyunca kurumumuza katkı sunan mesai arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde daha mutlu ve başarılı bir çalışma hayatı geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Program sonunda tayini çıkan personele Kurum Müdürü Mehmet Kuvvet ve diğer yöneticiler tarafından plaket takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çekinildi. - BİTLİS