Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Protokol üyeleriyle birlikte Yaşam AVM zemin katında açılan sergiyi ziyaret eden İlçe Kaymakamı Yaşar Yiğit Demirer, davetlilerle birlikte sergiyi gezerek fotoğrafları tek tek inceledi. Sergide, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge kareleri yer aldı. - BİTLİS
Son Dakika › Yerel › Tatvan'da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?