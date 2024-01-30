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Tatvan'da çatı temizliği yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika
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Tatvan'da çatı temizliği yürekleri ağızlara getirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını temizlemek isteyen 2 vatandaş, 5 katlı binanın çatısına çıkarak tehlikeli bir şekilde çalıştı. Bir vatandaşın ip ile diğerini tutması anları ise çevredeki insanları korkuttu.

Tatvan\'da çatı temizliği yürekleri ağızlara getirdi
30.01.2024 - 12:07,
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatı temizliği için yüksek katlı binanın çatısına çıkan iki vatandaş yürekleri ağızlara getirdi.

Tatvan ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartlarından dolayı çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını temizlemek isteyen 2 vatandaş, 5 katlı binanın üzerine çıktı. Beline bağlı ip ile çatıda kar temizliği yapmaya çalışan ve diğer vatandaşın ise onu iple tuttuğu anlara ilişkin görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Şahıslar uzun bir süre çatıda kar temizliğine devam ederken, çevredeki vatandaşlar ise korkulu gözlerle onları izledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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