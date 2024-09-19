Tatvan\'da Gaziler Günü Yağmur Altında Kutlandı

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gaziler Günü programı yağmur altında gerçekleştirildi.

Kutlamalar, Tatvan Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Burada konuşan Tatvan Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Muhittin Karatay, "Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet ve bayrak için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekün saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimizi, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Törene Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, Tatvan Belediye Başkan Vekili İzettin Pirbudak, gaziler, kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı. - BİTLİS