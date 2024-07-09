Tatvan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gitar kursları büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Tatvan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gitar kursları büyük ilgi görüyor

Tatvan\'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gitar kursları büyük ilgi görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yaz kursları kapsamında düzenlenen gitar kursları, Tatvan Gençlik Merkezi'nde büyük ilgi görüyor. Ücretsiz olarak verilen kurslarda öğrenciler hem eğitim alıyor hem de yaz tatillerini değerlendirme fırsatı buluyor.

09.07.2024 14:13
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu yaz kursları çerçevesinde gitar kursları büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl başlatmış olduğu yaz spor okulları faaliyetleri Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Gençlik Merkezi'nde büyük ilgi görüyor. Çok sayıda çocuk ve gencin kültürel ve sportif faaliyetler yapmak ve yaz tatilini en uygun şekilde değerlendirmek isteyenlerin tercih ettiği, Tatvan Gençlik Merkezi'ndeki gitar kursu dolu dolu geçiyor. Eğitimlerin yaz tatili boyunca tamamıyla ücretsiz olduğu gitar kursunda, öğrenciler bir yandan eğitim alırken bir yandan da yaz tatilini değerlendiriyor.

Gitar kursunun tamamıyla ücretsiz olduğunu söyleyen müzik öğretmeni Serhat Selçin, "Haftanın 5 günü ve günde 4 saat olarak gitar eğitimi veriyoruz. 35 öğrencimize haftanın 5 günü gitar öğretiyoruz. Kursumuz yaklaşık 2 ya kadar açık olacak. Gençlik Merkezlerinde verilen bütün kurslar ücretsizdir. Gitar alamayan öğrencilerimize gençlik merkezi olarak gitar temin ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatvan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gitar kursları büyük ilgi görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gitar kursları büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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