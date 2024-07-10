Tatvan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Tatvan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Tatvan\'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yaz kursları çerçevesinde verilen temel dini bilgiler kursları büyük ilgi görüyor. Tatvan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kurslara yüzlerce kişi katılıyor ve kurslar ücretsiz olarak sunuluyor. Kurslarda Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri veriliyor.

10.07.2024 11:16
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu yaz kursları çerçevesinde VERİLEN temel dini bilgiler kursları büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) programları çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Gençlik Merkezi'ndeki kurslar büyük ilgi görüyor. Çok sayıda çocuk ve gencin kültürel ve sportif faaliyetler yapmak ve yaz tatilini en uygun şekilde değerlendirmek isteyenlerin tercih ettiği ve birçok dalda eğitim verdiği, bu eğitimlere yüzlerce kişinin katıldığı Tatvan Gençlik Merkezi'ndeki Temel Dini Bilgiler kursu dolu dolu geçiyor. Ayrıca bu yıl başlatılan yaz okulları projesinde gençlerin yoğun ilgi gördüğü eğitimlerin yaz tatili boyunca tamamıyla ücretsiz olacağı belirtildi.

Temel Dini Bilgiler kursu hocası Sema Bartu, "50'ye yakın kayıtlı öğrencimiz var. Elif-ba grubundaki öğrencilerimize Kuran' pekiştirmek amaçlı etkinlikler yapıyoruz. Temel dini bilgiler derslerini de veriyoruz kursumuzda. Kursumuz Ağustos ayına kadar devam edecektir. Ardından yine Kuran-ı Kerim kurslarımız açılacak. Haftanın 5 günü Kur'an-ı Kerim kursunu veriyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tatvan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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