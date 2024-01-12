Tatvan\'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Kur\'an Kursu ve Taziye Evi Hizmete Açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan "Kur'an Kursu ve Taziye Evi" törenle hizmete açıldı.

Tatvanlı hayırsever iş adamı Erhan Ayaz tarafından Pınarbaşı Mahallesi'nde yaptırılan "Kur'an Kursu ve Taziye Evi' için açılış programı düzenlendi. Okunan dualar sonrası açılış kurdelesi kesilen "Kur'an Kursu ve Taziye Evi" hizmete açıldı.

Kendisinin de Pınarbaşı Mahallesi sakinlerinden olduğunu belirten iş adamı Erhan Ayaz, mahallenin bu ihtiyacını gidermek adına daha öncesinden verilmiş bir sözü olduğunu hatırlatarak, bugünde verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Düzenlenen törene Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, il ve ilçe protokol üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS