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Tatvan'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Kur'an Kursu ve Taziye Evi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Tatvan'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Kur'an Kursu ve Taziye Evi Hizmete Açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvanlı hayırsever iş adamı Erhan Ayaz tarafından Pınarbaşı Mahallesi'nde yaptırılan Kur'an Kursu ve Taziye Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, il ve ilçe protokol üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tatvan\'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Kur\'an Kursu ve Taziye Evi Hizmete Açıldı
12.01.2024 - 15:57,  Güncelleme: 16:03
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan "Kur'an Kursu ve Taziye Evi" törenle hizmete açıldı.

Tatvanlı hayırsever iş adamı Erhan Ayaz tarafından Pınarbaşı Mahallesi'nde yaptırılan "Kur'an Kursu ve Taziye Evi' için açılış programı düzenlendi. Okunan dualar sonrası açılış kurdelesi kesilen "Kur'an Kursu ve Taziye Evi" hizmete açıldı.

Kendisinin de Pınarbaşı Mahallesi sakinlerinden olduğunu belirten iş adamı Erhan Ayaz, mahallenin bu ihtiyacını gidermek adına daha öncesinden verilmiş bir sözü olduğunu hatırlatarak, bugünde verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Düzenlenen törene Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, il ve ilçe protokol üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tatvan'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Kur'an Kursu ve Taziye Evi Hizmete Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatvan'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Kur'an Kursu ve Taziye Evi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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