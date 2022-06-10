Tatvan'da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece - Son Dakika
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Tatvan'da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece

10.06.2022 12:01

Tatvan'da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece Öğrenci ve veliler hem çalıp hem oynadı Bitlis'in Tatvan Vangölü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve veliler tarafından yılsonu etkinliği kutlandı.

Tatvan'da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece

Öğrenci ve veliler hem çalıp hem oynadı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Vangölü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve veliler tarafından yılsonu etkinliği kutlandı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Tatvan Vangölü İlkokulu ve Ortaokulu tarafından Tatvan Kültür Merkezinde yılsonu programı düzenlendi. Okul idaresi tarafından organize edilen programda veliler sahnede enstrümanları ile çocuklarına eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Piyanodan bateriye kadar birbirinden farklı enstrümanlar ile yeteneklerini sergileyen çocuklar, ailelerini ve öğretmenlerini gururlandırdı. Çocuklarının unutulmaz anlarını kaydetmek isteyen anne ve babalar telefonlarına sarıldı. Koro dinletilerinden türkülere kadar çeşitli gösterilerin sergilendiği salonda veliler ve öğretmenler sık sık eşlik ederek adeta konser havası yaşandı. Program sonuna kadar alkışların azalmadığı salonda katılımcılar doyasıya eğlendi. Program hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Yılın yorgunluğunun boşaltıldığı bir gece olduğunu söyleyen Vangölü İlkokulu ve Ortaokul Müdürü Şahin Ballıkaya; "Okul olarak koca bir eğitim, öğretim sezonunun yorgunluğunu atmak için bugün yıl sonu müzik programı tertipledik. Bu programımızda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin ortaklaşa sergiledikleri müzikal, solo, koro şeklinde program sergiledik. Programımızda salon hınca hınç doldu. Öğrencilerimiz eserlerini sergiledi. Misafirlerimiz de eğlendiler. Adeta yılın yorgunluğunu ve bütün enerjisini boşalttığımız bir gece oldu. Hafızalarda ve hatıralarda güzel bir program olarak kalacak. Seyircilerimizden çok güzel dönütler aldık. Bu programı tertipleyen öğretmen ve öğrencilerimize ben çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 300 seyirci salonu hınca hınç doldurdu. Sahneye 60'a yakın öğrencimiz çıktı. Bunların her biri farklı bir enstrüman çaldılar. Başlarında 3 tane görevli öğretmenimiz vardı. İşin içinde velilerimiz de vardı ve çaldıkları enstrüman ile renk kattılar. Birbirinden renkli ve güzel bir program ortaya çıktı" dedi.

Bu etkinlikte çocukların yeteneklerimi sergilediklerini dile getiren veli Sibel Gökalp; "Bir yılın sonunda yapılan etkinlikten dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklar çok eğlendiler. Başta müdürümüz Şahin hoca olmak üzere tüm öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Veliler ve öğrenciler de bu konserde vardı. Çok farklı bir etkinlikti ve ailece çok eğlendik. Bu etkinlikte çocuklar yeteneklerini sergilemiş oldular. Bir yandan da çok eğlendiler ve çok güzel geçti" şeklinde konuştu.

Okul, aile ve veli ilişkilerinin sağlanması açısından etkinliği çok başarılı bulduklarını belirten veli Mehmet Gökalp; "Ana okuldan, ortaokula giden çocuklara kadar herkesin burada görev alması çok güzel bir şey. Okul, aile ve veli ilişkilerinin sağlanması açısından çok başarılı bulduk. Gerçekten konser tadında bir etkinlik oldu. Bu anlamda emeği geçen başta okul müdürümüz, müzik öğretmenimiz, diğer öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Çok keyif aldık. Bu tür etkinliklerin özellikle ilçemiz gibi küçük ve sanatsal etkinliklere değer verilmeyen veya sanatsal etkinliklerin öne çıkmadığı yerlerde olması çok keyif vericiydi. Ukulele gibi bilinmeyen bir enstrümandan tutun keman, piyano, bağlama ve bateri gibi her enstrümanın çalınıyor olması keyif vericiydi. Bu konuda okul yönetimimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Tatvan'da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece
Tatvan'da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece
Tatvan'da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece
Tatvan'da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan'da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece - Son Dakika

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