Tatvan\'da Okul Çevreleri Denetim Uygulaması

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' yapıldı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerin daha huzurlu, güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için okul ve çevrelerinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldı. Eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen şüpheli kişiler başta olmak üzere okul önlerinde okulla ilgisiz olarak bekleyen şahıslara yönelik kimlik denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri, okul çevresinde bulunan işletmeleri de kontrol ederek çocuklara satılması yasak ürünleri de denetlendi. Ekipler daha sonra denetimlerini okul çevresinde bulunan park ve bahçelerde devam ettirdi.

Okul ve çevrelerinde denetimlerin tüm eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği belirtildi. - BİTLİS