Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı izleyen mest etti. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çift gökkuşağının da zaman zaman belirdiği manzara, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü. - BİTLİS
Son Dakika › Yerel › Tatvan'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Şöleni - Son Dakika
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