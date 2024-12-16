Tatvan'da Yaralı Kurt Görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Tatvan'da Yaralı Kurt Görüntülendi

Tatvan\'da Yaralı Kurt Görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaralı bir kurt, sanayi bölgesine inerek ilginç anlara neden oldu.

16.12.2024 16:32
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaralı olduğu görülen bir kurt, yiyecek bulmak için gündüz vakti indiği sanayi bölgesinde görüntülendi.

Rahva'daki sanayi bölgesinde yaralı bir şekilde dolaşan kurt, kısa süreliğine dikkatleri üzerine topladı. Yaralı hayvan, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Uzmanlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanarak yerleşim alanlarına daha sık inebileceğini belirterek, bu tür durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğini söylediler.

Vatandaşlar, kurt ile karşılaşınca hem hayretler içerisinde kaldılar hem de o anları cep telefonlarıyla kaydettiler. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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