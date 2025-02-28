Tava Ciğer Fiyatlarına Zam Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tava Ciğer Fiyatlarına Zam Geldi

Edirne'de tava ciğer porsiyonu 300 TL'den 360 TL'ye yükseldi, bazı esnaf zammı reddetti.

28.02.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı

Edirne'de tava ciğere zam geldi, bazı esnaf zam yapmama kararı aldı

Tava ciğerinde Ramazan fırsatçılığına tepki

EDİRNE - Ramazan ayı öncesi Edirne'de bazı ciğerciler açıklanan yeni tarifeyi fazla buldu. 300 TL'den satılan Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin porsiyon fiyatı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı işletmelerde gelen zamla 360 liraya oldu.

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı ve ciğerci esnafı Uğurcan Imrak, en son Lokantacılar ve Esnaf Odası'ndaki tava ciğer fiyatının 300 TL olduğunu, yeni tarifeye göre bu fiyatın 360 TL olduğunu öğrendiklerini, bu zamlı tarifeyi uymayacaklarını, eski tarifeden devam edeceklerini söyledi.

"Bizim aldığımız hiçbir ürüne zam gelmedi, neden bu kadar yüksek zam yapıyoruz"

Önemli olan yerli müşteriyi kaybetmemek olduğunu ifade eden Imrak, "Her çıkan tarife aslında bize ve işletmelere zarar veriyor. Bu zammı şahsi olarak onaylamıyorum; bence uygun değil. Sonuçta bizim aldığımız hiçbir ürüne zam gelmedi. Yani zam gelmeden neyin zammını bekliyoruz? Neden bu kadar yüksek zam yapıyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

"Tarife asıldığı gün müşteri kaybı yaşıyoruz"

Zammın müşteri kaybına yol açtığını dile getiren Imrak, "Oda bunu uygular ve meclis onaylar. Bu nedenle, zammın olması uygun değil. Önümüzde mübarek Ramazan ayı var. Televizyonlarda, diğer büyük şehirlerde bununla ilgili birçok haber görüyoruz ve bu durumu tasvip etmiyoruz. Kendimiz de müşteriyiz; bir yere gittiğimizde pahalı bir şey yemek, içmek istemeyiz. Bize gelen müşteriyi aynı şekilde değerlendirmek gerekir. Her tarifeyi astığımızda müşteri kaybediyoruz" dedi.

"Zammı uygulamıyorum, dayanabildiğim yere kadar dayanacağım"

Edirne Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir olmasına rağmen, esnaf olarak bu durumu yeterince değerlendiremediklerini, kendi ayaklarına kurşun sıktıklarını ifade eden Imrak, "Her işletme, yerli müşterisini bir gözden geçirerek bu durumu değerlendirmelidir. Ben, yerli müşteri portföyümle memnunum ve bu nedenle zam uygulamıyorum. Dükkanlarımdan birinde ciğeri 260 liradan satıyorum, diğerinde ise 270 liradan. Dayanabildiğim yere kadar dayanacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Edirne, Yerel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tava Ciğer Fiyatlarına Zam Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:31:24. #1.11#
SON DAKİKA: Tava Ciğer Fiyatlarına Zam Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.