Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, özel bireye oyuncak kepçe hediye etti - Son Dakika
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Yerel

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, özel bireye oyuncak kepçe hediye etti

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, özel bireye oyuncak kepçe hediye etti

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medyadan kendisine çağrıda bulunan özel bireye oyuncak kepçe hediye etti. Başkan Tatık'ın duyarlılığı ve özel bireyin mutluluğu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

02.06.2024 10:07  Güncelleme: 10:08
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medyadan kendisine çağrıda bulunarak kepçe hediye etmesini isteyen özel bireyin yüzünü güldürdü. Aldığı oyuncak kepçeyi eve kadar götürerek bizzat teslim eden Başkan Tatık ile özel birey arasında yaşanan diyaloglar yürekleri ısıttı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan özel gereksinimli birey Veli Dinler, sosyal medyadan CHP'li Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'a seslenerek, kedisinden oyuncak kepçe istedi. Özel bireyin çağrısına kayıtsız kalmayan Başkan Tatık, istediği kepçeyi Veli Dinler'e hediye etti. Üzerinde "Veli Dinler" yazan kepçeyi bizzat evine kadar giderek kendi elleriyle teslim eden Başkan Tatık ile Veli arasında yaşanan diyaloglar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Örnek davranışıyla özel birey ve ailenin yüzünü güldüren Başkan Tatık'ın duyarlılığı izleyenlerin duygulanmasına neden oldu.

İkili arasında geçen diyalog ve özel birey Veli Dinler'in yaşadığı mutluluğu renkli görüntüler ortaya çıkardı. Başkan Tatık, "Bunu sana aldım. Kepçe istiyordun. Bak ne yazmışlar buraya. Veli Dinler yazıyor gördün mü" diye sorunca, özel birey Veli ise "Tavas Belediyesi yazıyor. Aynı Mahmutlarınkine benziyor" ifaderiyle Başkan Tatık'a cevap verdi.

"Veli'nin isteğini yerine getirdik"

Yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Tavas Belediye Başkanı Tatık, yaşanan anların yer aldığı görüntünün altına "Veli'nin isteğini yerine getirdik. İnsanların mutluluğu, en çok da güldüğü zaman anlaşılır. Bir kişinin yüzünde gülümsemeye neden olmak tarifi imkansız mutluluk verici bir kaynaktır" notuyla paylaştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, özel bireye oyuncak kepçe hediye etti - Son Dakika

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