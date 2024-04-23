Tavas Belediye Başkanı Koltuğunu Öğrencilere Devretti

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Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılan temsili makam koltuğu devri ile başladı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık Belediye Başkanlık koltuğunu bir süreliğine Kızılcabölük Atatürk Ortaokulu öğrencilerine bıraktı.

Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Kızılcabölük Atatürk Ortaokulu öğrencileri günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Küçük Başkanlar, konuşmasına 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Tavas Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Tatık'ı kutlayarak başladı.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Tatık; "23 Nisan, çocuklara hediye edilen bir bayramdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı seviyor, onların en iyi şekilde yetişmesi için gayret ediyor ve sonunda da milletimizin istikbalini onlara emanet edebileceğimizi biliyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin heyecanı, kararlılık ve görev alma bilinçleri bizlere güç veriyor. Aziz milletimizi yüceltecek, Türk milletini ve devletini daha güçlü hale getirecek olan irade ve çalışkanlık gelecek neslimizde mevcuttur. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi. - DENİZLİ