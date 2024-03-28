Tavas Belediyesi Mahalle İftarlarına Devam Ediyor

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Tavas Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte doyasıya yaşamak için mahalle iftarları düzenliyor. Ramazan ayının başından itibaren her gün birkaç mahallede iftar sofraları kurularak, vatandaşlar aynı sofrada buluşuyor.

Tavas Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları farklı mahallelerde devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen vatandaşları gönül sofrasında bir araya getiren Tavas Belediyesi, iftar sofrasını bu kez 5 bin kişinin katılımı ile Tavas Merkez'de kurdu. Kurulan gönül sofralarını dolduran binlerce kişi, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik dinletisi ve semazen gösterisi sahnelendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve binlerce vatandaşın yoğun katılımı ile Ramazan ayının ruhu dolu dolu yaşandı.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık; "Rahmetin, bereketin ve bolluğun ayı olan Mübarek Ramazan'da Merkez ve Mahallelerimizde kurduğumuz gönül sofralarımızda hemşehrilerimizle birlikte Ramazan ayının güzelliğini ve manevi birlikteliğini yaşıyoruz. En yoğun birlik ve beraberlik duygularını yaşadığımız böyle güzel bir akşamı aynı sofrada paylaşıyor olmak, bizler için çok kıymetli. Ramazan ayı boyunca, her gün birlik ve beraberliği yansıtan bu sofralarımızı kurmaya devam ediyoruz. Hep beraber nice güzel Ramazanlar yaşamak dileğiyle. Rabbim hepimizi Kadir Gecesi'ne, Ramazan Bayramı'na ulaştırsın. Allah'ım yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin. Gönül birlikteliğimize ortak olup iftar soframızı şereflendiren tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ