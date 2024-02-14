Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 5 yıllık görev süreleri içerisinde ilçeye güzel hizmetler kazandırdıklarını söyledi.
Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, ziyaretlerini Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi ile sürdürdü. Gazilerle bir araya gelen Başkan Tavlı, talep ve önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Tavlı, burada yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim her zaman başımızın tacıdır. Sizlerin yanında olmaya, sorunların çözümünde birlikte hareket etme noktasında özen ve gayret gösterdik. 5 yıllık süreç içerisinde şehrimize hizmetler kazandırmaya çalıştık. Sizlerle de sık sık bir araya geldik. Gönlünüzü kazanabildiysek en büyük mutluluğumuz bu olur. Yeni dönem için tekrar yola çıktık. STK'larımızla birlikte ortak akılla yönettiğimiz şehrimizi yeni dönemde de yine birlikte geleceğe taşıyacağız. Çıktığımız bu yolda sizlerin de desteklerini talep ediyorum" diye konuştu.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arif Takıcı ise Başkan Tavlı'ya başarılar dileyerek, "Geçtiğimiz 5 yıllık dönem içerisinde hizmetlerinize baktığımızda dolu bir süreç geçirdiğinizi görüyoruz. Bir gazi ve Ünyeli olarak bu hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerine yer verdi. - ORDU
Son Dakika › Yerel › Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: İlçeye güzel hizmetler kazandırdık - Son Dakika
Ankara'da İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde protesto yaşandı. Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak Hilmi Özer'in duyurulmasıyla ilçe teşkilatı üyelerinde tepki gösterdi. Üyeler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?