Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: İlçeye güzel hizmetler kazandırdık

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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 5 yıllık görev süreleri içerisinde ilçeye güzel hizmetler kazandırdıklarını söyledi.

Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, ziyaretlerini Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi ile sürdürdü. Gazilerle bir araya gelen Başkan Tavlı, talep ve önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Tavlı, burada yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim her zaman başımızın tacıdır. Sizlerin yanında olmaya, sorunların çözümünde birlikte hareket etme noktasında özen ve gayret gösterdik. 5 yıllık süreç içerisinde şehrimize hizmetler kazandırmaya çalıştık. Sizlerle de sık sık bir araya geldik. Gönlünüzü kazanabildiysek en büyük mutluluğumuz bu olur. Yeni dönem için tekrar yola çıktık. STK'larımızla birlikte ortak akılla yönettiğimiz şehrimizi yeni dönemde de yine birlikte geleceğe taşıyacağız. Çıktığımız bu yolda sizlerin de desteklerini talep ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arif Takıcı ise Başkan Tavlı'ya başarılar dileyerek, "Geçtiğimiz 5 yıllık dönem içerisinde hizmetlerinize baktığımızda dolu bir süreç geçirdiğinizi görüyoruz. Bir gazi ve Ünyeli olarak bu hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerine yer verdi. - ORDU