Tavşanlı Belediyesi'nden Amatör Spora 700 Bin TL Destek - Son Dakika
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Tavşanlı Belediyesi'nden Amatör Spora 700 Bin TL Destek

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Tavşanlı'da amatör spor kulüplerine toplamda 700 bin TL'lik maddi destek sağlandı. Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, sporun gelişimine katkı sunacak bu yardımın gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesine imkan vereceğini belirtti.

10.10.2024 17:22  Güncelleme: 17:28
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- Tavşanlı'da amatör spora maddi destek

KÜTAHYA - Tavşanlı Belediyesi, 2023-2024 Süper Amatör ve Amatör Lig ile altyapı takımlarına maddi destek verildi.

Tavşanlı'da yer alan amatör spor kulüplerine toplamda 700 bin TL'lik kaynak aktarımı yapıldı. Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz'ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda, spor üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Ali Kemal Derin, belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurguladı. Amatör spor kulüplerine sağlanan desteğin, ilçede sporun gelişmesine ve gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesine imkan sağlayacağı belirtildi. Sporun teşvik edilmesi, hem sporcuların performansını artırmak hem de gençlerin daha sağlıklı bir yaşama adım atması adına önem taşıyor.

Toplantıya katılan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kütahya Başkanı Murat Cengiz, Tavşanlı Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Cengiz, amatör kulüplerin karşılaştığı zorlukları ve ihtiyaçlarını Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ile paylaştı ve yapılan bu desteklerin, sporun daha geniş kitlelere yayılmasında büyük rol oynadığını dile getirdi.

Bu yardım kulüplerin daha iyi şartlarda faaliyet göstermelerini ve sporcuların daha iyi imkanlarla antrenman yapabilmelerini sağlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı Belediyesi'nden Amatör Spora 700 Bin TL Destek - Son Dakika

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