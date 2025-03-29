Tavşanlı\'da Bin Kişilik İftar Sofrası

Kütahya'nın Tavşanlı Pazarcılar Odası tarafından semt pazarında organize edilen etkinlikte, yaklaşık bin kişilik iftar sofrası kuruldu.

Pazarcılar Odası, Ramazan ayının bereketini ve dayanışmasını artırmak amacıyla Ramazan Bayramı için kurulan semt pazarında iftar yemeği düzenledi. Etkinlikte iftar vaktine yakın getirilen sıcak yemekler, akşam ezanının okunmasıyla birlikte hem pazarcı esnafına, hem de alışveriş için pazarda bulunan vatandaşlara ikram edildi.

Ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açılırken, pazarda oluşan sıcak ve samimi atmosfer dikkat çekti. Hem pazarcı esnafı, hem de vatandaşlar anlamlı etkinlikten dolayı Pazarcılar Odası'na teşekkür etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğine vurgu yapan Pazarcılar Odası Başkanı Rıdvan Altay, "Bu mübarek ayda esnafımızla ve değerli Tavşanlı halkıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen etkinlik aramızdaki dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğidir" dedi. - KÜTAHYA