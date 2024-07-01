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Tavşanlı'da buğday ekili alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ekili alanda çıkan yangın, vatandaşlar, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Tavşanlı'nın Kuruçay beldesindeki buğday ekili alanda henüz nedeni belli olmayan yangın için çevreden gören vatandaşlarca 112 Acil servis arandı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve personelleri ile müdahale edildi.

vatandaşlar ve Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteği ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 10 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.