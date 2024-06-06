Tavşanlı'da çevre haftası etkinliğinde çevre temizlikleri yapıldı - Son Dakika
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Tavşanlı'da çevre haftası etkinliğinde çevre temizlikleri yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, belediye ve gönüllüler iş birliğiyle çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Ülke genelinde çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Tavşanlı Belediyesi anlamlı bir etkinlikle farkındalık oluşturdu.

06.06.2024 14:31
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Tavşanlı'da çevre haftası etkinliğinde çevre temizlikleri yapıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, belediye ve gönüllüler iş birliğiyle çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Ülke genelinde çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Tavşanlı Belediyesi anlamlı bir etkinlikle farkındalık oluşturdu. İlk olarak Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'nin arka tarafında toplanan TEMA gönüllüsü çocuklar, İstiklal Okulu öğrencileri ve belediye çalışanları, çevre temizliği için bir araya geldi.

Etkinlik boyunca doğaya zarar veren çöpler titizlikle toplandı ve geri dönüştürülebilecek malzemeler ayrıştırıldı. Çevre temizliğine katılan öğrenciler vatandaşların daha temiz çevre bırakmalarını temennilerinde bulunurlarken, "Hiç bu kadar çok çöp ve cam şişe görmemiştik. Ormanlık alana atılan bu cam şişeler yangına da neden olur" dediler.

Günün devamında Tavşanlı Belediyesi tarafından organize edilen plastik, kapak ve pet şişe toplama kampanyasında toplanan malzemelerle elde edilen gelirle alınan 11 tekerlekli sandalye ve 5 hasta yatağı, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı'da çevre haftası etkinliğinde çevre temizlikleri yapıldı - Son Dakika

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