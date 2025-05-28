Tavşanlı'da Çocukların Hayal Gücü Sanatla Buluştu

Tavşanlı'da çocukların hayal gücü sergiye yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ressam Sabri Özdemir'in kurucusu olduğu Beyaz Palet ve İnci Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen ilk karma resim sergisi, Bedesten AVM'de sanatseverlerle buluştu. Çocukların hayal gücünden ilhamla hazırlanan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışına Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Tavşanlı T Tipi Cezaevi Müdürü Ceyhun Çiftçi, belediye başkan yardımcıları, Halk Eğitim Müdürü Abdullah Öztürk, okul yöneticileri, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Ressam Sabri Özdemir, çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu atölyeyi kurduğunu belirterek, sergide 9 öğrencinin hazırladığı 45 akrilik boya çalışmasının yer aldığını söyledi. Tabloların tamamının çocukların hayal gücüne dayandığını vurgulayan Özdemir, "Resimle uğraşmak çocuklar üzerinde çok olumlu etkiler bırakıyor. Bunu gözlemlemek bizleri daha da motive ediyor" dedi.

Sergide ayrıca Sabri Özdemir'in usta öğretici olarak görev yaptığı Tavşanlı T Tipi Cezaevi'nde hükümlüler tarafından yapılan ahşap oyuncaklar da yer aldı. Özdemir, bu eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sanatseverlerin beğenisini kazanan sergi, özellikle çocukların sanata olan ilgisini teşvik etmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.