Tavşanlı\'da Sıcak Havada Çalışan Kadın İşçilere Takdir

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kavurucu sıcaklara rağmen ekmek parası için çalışan kadın işçiler takdir topluyor.

Tavşanlı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan bu ekip, sıcaklıkların 35-40 dereceye ulaştığı bunaltıcı havalarda bile yeşil alanları korumak ve güzelleştirmek için canla başla çalışıyor. İlçenin en çalışkan emekçileri arasında gösterilen kadınlar, özellikle Zincirlikaya Millet Bahçesi'nde öğle sıcağında çapa sallayarak, ot ve dikenleri temizleyerek örnek bir çaba sergiliyor. Mahalle sakinleri de bu özverili çalışmaları takdirle karşılıyor. "Ağustos ayının ortasında, insanı bayıltacak bu sıcakta çalışan bu kadınlar, en değerli kamu hizmetlerinden birini yapıyor," diyen vatandaşlar, kadın işçilerin emeklerinin paha biçilemez olduğunu vurguluyor ve onlara içten teşekkürlerini sunuyor.

Öte yandan, kadın işçilerin bu yoğun emeğine rağmen çevreye duyarsız davrananlara da bir çağrı yapılıyor. Park ve bahçelere çöp atan, tüküren veya kamelya ile çocuk parklarına zarar veren kişilerin, bu emekleri göz önünde bulundurarak davranışlarını değiştirmesi ve çevreye daha saygılı olması bekleniyor. - KÜTAHYA