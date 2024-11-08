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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Tavşanlı ilçesi Emet Yolu Caddesi'nde sürücü K.G. sevk ve idaresindeki 43 RN 383 plakalı otomobili ile Tavşanlı Belediyesi Aşevi önüne geldiğinde M.T. sevk ve idaresindeki 43 S 0042 plakalı otobüs U dönüşü yaptığı sırada çarpıştı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.S. yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.