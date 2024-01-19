Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Tavşanlı Kütahya karayolu 7. Kilometresinde Kütahya istikametinden gelen R.O. idaresindeki 43 AAD 882 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü R.O. ve aynı araçta bulunan H.O., A.M. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çağrılan 112 acil servis ile Tavşanlı Doç Dr Mustafa Kalemli devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.