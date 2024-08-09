Tavşanlı'da trafik kazası, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da trafik kazası, 5 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Durak Mahallesi çevreyolu Karaca ışıklı kavşakta meydana geldi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

09.08.2024 19:22
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Tavşanlı'da trafik kazası, 5 kişi yaralandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiler göre kaza, dün gece Durak Mahallesi çevreyolu Karaca ışıklı kavşakta meydana geldi. G.A. idaresindeki 43 U 2497 otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 43 ABM 397 plakalı motosiklet çarpıştı. Trafik kazasında otomobil sürücüsü G.A. (43), aynı araçta bulunan A.A. hafif yaralanırken, motosiklette bulunan ve sürücüsü henüz belli olmayan C.B. ve E.U. ağır yaralandı.

Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan C.B. ve E.U. ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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