Tavşanlı'da Üç Yeni Yatırım Açıldı

16.05.2026 14:04
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eğitim ve sosyal yaşam için üç önemli yatırım hizmete girdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eğitimden sosyal yaşama uzanan üç önemli yatırım düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Gün boyu süren programlarda "İngilizce Koridoru" projesinin tanıtımı yapılırken, modern Tavşanlı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Ahi Evran Camii de dualarla açıldı.

İlk program, öğrencilerin yabancı dil gelişimine katkı sağlaması amacıyla hazırlanan "İngilizce Koridoru" projesi için düzenlendi. Mehmet Demir'in destekleri ve bir lojistik firmasının sponsorluğunda hayata geçirilen, 276 bin TL maliyetli proje kapsamında okullarda eğitsel ve dokunsal materyallerle donatılmış özel alan oluşturuldu.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri koridorda incelemelerde bulundu. Öğrenciler, toplam bin 300 parçadan oluşan kabartmalı figürleri İngilizce cümlelerle anlatarak katılımcılardan tam not aldı.

Milletvekili Mehmet Demir, projenin çocukların yabancı dili günlük yaşamın içinde öğrenmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Çocukların her gün bu görsellerle temas etmesi ve görmesi, bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağlıyor" dedi.

Eğitim projesinin ardından ilçede yapımı tamamlanan Tavşanlı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla düzenlenen törende protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından modern mimarisi ve donanımıyla dikkat çeken binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tavşanlı'daki açılış programlarının son durağı ise Çukurköy Küçük Sanayi Sitesi oldu. Yapımı tamamlanan Ahi Evran Camii, dualar eşliğinde ibadete açıldı. Bölge esnafı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, ilçenin bir günde üç önemli yatırımı hizmete kazandırmasının memnuniyeti yaşandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
