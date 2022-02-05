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Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

05.02.2022 11:39

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu satışını engellemek amacıyla yapmış olduğu çalışmalar neticesinde İ.P. isimli kişinin uyuşturucu sattığını tespit ederek şüpheli şahıs hakkında çalışma başlattı.

Polis ekipleri İ.P.'nin kiraladığı aparta girdiği anda içeride bulunan K.K. isimli kadın ve A.K. isimli şahıs kaçmaya çalışırken asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Apart çıkışında Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kişilerin üzerlerinde yapılan aramada narkotik madde, madde içiminde kullanılan düzenek ve nartkotik maddeden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.P. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi serbest kaldı.

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

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Uyuşturucu, Tavşanlı, Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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