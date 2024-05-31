Tavşanlı'dan 5 karateci, Balkan şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
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Yerel

Tavşanlı'dan 5 karateci, Balkan şampiyonluğunu hedefliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 5 sporcu, 31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Turnuvası'nda milli formayı giyecek ve şampiyonluk için mücadele edecek. Milli antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı ve antrenör Fatma Özhan da milli takımda yer alacaklar. Tavşanlı'nın karatecileri, son 3 yılda milli takımda 30 kez bulunarak önemli bir başarıya imza attılar. Karatecilerimiz, şanlı bayrağımızı en üste taşımak ve bu prestijli turnuvadan şampiyonluklarla dönmeyi hedefliyorlar.

31.05.2024 00:22
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- Tavşanlı'dan 5 karateci, Balkan şampiyonluğunu hedefliyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 5 sporcu, 31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Turnuvası'nda milli formayı giyecek ve şampiyonluk için mücadele edecek.

Milli antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı yapılacak şampiyona öncesi, "İki yıldır olduğu gibi bu yıl da ülkemizi milli takımda temsil etme gururunu yaşıyoruz. 31 Mayıs - 2 Haziran 2024 Tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Turnuvası'nda ülkemizi milli takımda 5 sporcumuzla temsil ediyoruz. Sporcularımız İsmail Ege Özhan, Yüsra Bozbey, Ceyla Topatan, Hilal Kurnaz ve Zümra Melek Karakaya kendi kategorilerinde milli armayla mücadele edecekler" cümlelerine yer verdi.

Aynı zamanda kulübün Başantrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı ve antrenör Fatma Özhan da milli takımda yer alacaklar.

Tavşanlı'nın karatecileri, son 3 yılda milli takımda 30 kez bulunarak önemli bir başarıya imza attılar .

Antrenör Alımcı, "Millilerimizin hedefi geçen yıl da olduğu gibi şanlı bayrağımızı en üste taşımak ve bu prestijli turnuvadan şampiyonluklarla dönmektir" diyerek kararlılıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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