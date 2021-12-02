Tavşanlı Off-Road ekibi sezonu Domaniç'te açtı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden bir grup Off-Road ekibi, Domaniç dağlarında sezon açılışı gerçekleştirdi.

Antrenman için Domaniç ilçesinin yaklaşık 2 bin metre rakımdaki zirvede yer alan Üç Tepeler mevkiine araçları ile çıkan Off- Road ekibi, burada eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkarıp, sarp arazide mücadele verdiler.

Hafta sonu tatillerini Off-Road sporu heyecanı ile geçiren Tavşanlılı ekip burada farklı güzellikte manzaraları fotoğrafladılar.

Off Road ekip lideri İbrahim Sevim, sezon açılışını 20 araç ve yaklaşık 50 kişilik gurup ile gerçekleştirdiklerini, sosyal medya üzerinden gezi etkinliklerini duyurduklarını belirterek, yapılan etkinliğe katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Sevim, sezon açılışını gerçekleştirdiklerini ve yapılan etkinliğe katılan tüm sporculara teşekkür etti. - KÜTAHYA