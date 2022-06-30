Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği - Son Dakika
Üye Girişi

Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği

30.06.2022 23:46
Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği

Hakim ve savcılar 2022 yaz kararnamesi ile tayinleri çıkan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, 6 Hakim ve 3 savcı için veda yemeği düzenlendi.

Hakim ve savcılar 2022 yaz kararnamesi ile tayinleri çıkan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, 6 Hakim ve 3 savcı için veda yemeği düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Bahattin Gümüş, kurum müdürleri, Baro Yönetimi ve adliye personelinin katıldığı yemekte tayini çıkan Hakim ve Savcılara plaket verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Başsavcı Mehmet Nadir Yağcı Muğla'nın Türkiye'nin en özel illerinden birisi olduğunu belirterek, "Muğla diğer illere oranla özel bir il. Olumlu ve olumsuz her olay Türkiye gündemini meşgul ediyor. Görevim esnasında çok uyumlu bir süreç yaşadım. Ek binamız ile fiziki anlamda biraz rahatlama yaşadık. Yeni Adliye binamızın temelini atmak nasip olmadı. İnşallah gelen meslektaşım yeni adliye binamızın temeli ve açılışını yapar. 3 yıllık görevim esnasında uyum içinde çalıştığım Valimiz Orhan Tavlı'ya, mesai arkadaşlarıma, Jandarma ve Emniyet birimlerimize ve Muğlalılara teşekkür ederim" dedi.

Gecede Van Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mehmet Nadir Yağcı'ya plaketini Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, İzmir Hakimliğine atanan Hasan Akpolat'ın plaketini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İzmir Hakimliğine atanan Erdal Çiftçiye plaketini MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Kocaeli Hakimliğine atanan Sibel Çetin'in plaketini Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Şırnak Hakimliğine atanan Yasin Akbaş'ın plaketini Baro Başkan Yardımcısı Av. Levent Akgün, Silopi Hakimliğine atanan Erkan Koşun'un plaketini 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Güneş, Eruh Cumhuriyet Savcılığına atanan Gökhan Ay'ın plaketini 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Uğur San, Dargeçit Cumhuriyet Savcılığına atanan Suat Güleç'in plaketini Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Serdar Devrim, Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına Pınar Özçulcu'nun plaketini Cumhuriyet Başsavcı vekili Alicenk Düzgün, Şırnak Hakimliğine atanan Sevilay Harmancı Bozkurt'un plaketini de Adalet Komisyonu Üyesi Hakim Servet Çoban verdi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla Taşıyıcılar Kooperafiti Başkanı: Devlet, Yolcu ve Yük Taşımacılığı Yapanlardan Aldığı Vergi Kalemlerini Şartlar İyileşene Kadar Askıya Almalı Muğla Taşıyıcılar Kooperafiti Başkanı: Devlet, Yolcu ve Yük Taşımacılığı Yapanlardan Aldığı Vergi Kalemlerini Şartlar İyileşene Kadar Askıya Almalı Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 96. yıl dönümü coşku ile kutlandı Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 96. yıl dönümü coşku ile kutlandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Türkiye, Muğla, Hakim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 23:53:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement