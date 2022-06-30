Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği

Hakim ve savcılar 2022 yaz kararnamesi ile tayinleri çıkan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, 6 Hakim ve 3 savcı için veda yemeği düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Bahattin Gümüş, kurum müdürleri, Baro Yönetimi ve adliye personelinin katıldığı yemekte tayini çıkan Hakim ve Savcılara plaket verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Başsavcı Mehmet Nadir Yağcı Muğla'nın Türkiye'nin en özel illerinden birisi olduğunu belirterek, "Muğla diğer illere oranla özel bir il. Olumlu ve olumsuz her olay Türkiye gündemini meşgul ediyor. Görevim esnasında çok uyumlu bir süreç yaşadım. Ek binamız ile fiziki anlamda biraz rahatlama yaşadık. Yeni Adliye binamızın temelini atmak nasip olmadı. İnşallah gelen meslektaşım yeni adliye binamızın temeli ve açılışını yapar. 3 yıllık görevim esnasında uyum içinde çalıştığım Valimiz Orhan Tavlı'ya, mesai arkadaşlarıma, Jandarma ve Emniyet birimlerimize ve Muğlalılara teşekkür ederim" dedi.

Gecede Van Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mehmet Nadir Yağcı'ya plaketini Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, İzmir Hakimliğine atanan Hasan Akpolat'ın plaketini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İzmir Hakimliğine atanan Erdal Çiftçiye plaketini MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Kocaeli Hakimliğine atanan Sibel Çetin'in plaketini Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Şırnak Hakimliğine atanan Yasin Akbaş'ın plaketini Baro Başkan Yardımcısı Av. Levent Akgün, Silopi Hakimliğine atanan Erkan Koşun'un plaketini 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Güneş, Eruh Cumhuriyet Savcılığına atanan Gökhan Ay'ın plaketini 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Uğur San, Dargeçit Cumhuriyet Savcılığına atanan Suat Güleç'in plaketini Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Serdar Devrim, Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına Pınar Özçulcu'nun plaketini Cumhuriyet Başsavcı vekili Alicenk Düzgün, Şırnak Hakimliğine atanan Sevilay Harmancı Bozkurt'un plaketini de Adalet Komisyonu Üyesi Hakim Servet Çoban verdi. - MUĞLA