Tayland'da Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayland'da Kurban Bayramı Coşkusu

Tayland\'da Kurban Bayramı Coşkusu
28.05.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında bir araya geldi ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Tayland'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında bir araya geldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında bir araya geldi. Başkent Bangkok'taki Tayland İslam Merkezi'nde düzenlen bayram namazına Taylandlıların yanı sıra ülkeyi ziyaret eden farklı milletlerden Müslümanlar da katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İslam Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı cemaat, caminin kapalı ve açık avlusunun neredeyse tamamen doldurdu. Başkentte 35 derecenin üzerinde hissedilen sıcak havaya rağmen vatandaşlar bayram namazına yoğun katılım gösterirken, caminin kapalı bölümü kadın ve çocuklara ayrıldı. Bayram namazında, cemaatin geleneksel bayram kıyafetleri renkli görüntüler oluşturdu.

Tayland İslam Merkezi İmamı Şafii Napakorn da bayram hutbesinde birlik, dayanışma ve paylaşma vurgusu yaptı. Napakorn, Kurban Bayramı'nın ihtiyaç sahiplerini hatırlama ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme açısından önemli olduğunu belirterek, Taylandlı ve farklı ülkelerden gelen Müslümanların aynı safta buluşmasının kardeşliğin göstergesi olduğunu ifade etti.

Namaz sonrası avluda bir araya gelen cemaat, bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca namazın ardından İslam Merkezi'nde cemaate kurban yemeği ikram edildi.

Öte yandan Tayland'da Müslüman nüfusun ağırlıklı olarak bulunduğu Malezya sınırında yer alan Pattani, Yala ve Narathiwat gibi güney eyaletlerinde cemaatler Kurban Bayramı için camileri doldurdu. Yaklaşık 70 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan Müslümanlar, özellikle Malezya sınırındaki bu eyaletlerde yoğun olarak yaşarken, başkent Bangkok'taki camiler de bayram namazında binlerce kişiyi ağırladı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Uluslararası, Tayland, Kültür, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tayland'da Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor

10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:01:34. #7.13#
SON DAKİKA: Tayland'da Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.