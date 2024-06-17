Tayland'da Müslümanlar Bayram Namazında Bir Araya Geldi

Yerel

Tayland'da bugün eda edilen bayram namazına yoğun katılım gösteren Müslümanlar, Bangkok'taki İslam Merkezi'ni doldurdu.

Güney Asya ülkesi Tayland'da bayram namazı bugün eda edildi. Başkent Bangkok'un en büyük camisi Tayland İslam Merkezi'nde bir araya gelen Taylandlı Müslümanların yanı sıra ülkeyi ziyaret eden ve farklı ülkelerden gelen Müslümanlar da namazda saf tuttu. Tayland İslam Merkezi'nde bayram namazı için kadın ve erkeklere ayrılan bölümler tamamen dolarken, camiye sığmayan kalabalık namazını avluda kıldı. İmam Şafii Napakorn, namazın ardından verdiği vaazda Filistin'de devam eden savaşa değinerek cemaat ile birlikte dua etti.

Türkiye'de üniversite eğitimi alan ve Türkçe konuşmayı bilen Tayland vatandaşı Hashim Abdurrahim Kodae namazın ardından tüm İslam aleminin bayramını kutlarken, 6 sene yaşamış olduğu Türkiye'ye de selam gönderdi.

Bayram namazının ardından Müslümanlar, camii avlusunda bir araya gelerek birbirleriyle bayramlaştı. - BANGKOK