Taze Kruvasan&Kahve Markası Kocaeli\'de Büyüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.'nin hayata geçirdiği "Taze Kruvasan&Kahve" markası, son 6 ayda kent genelindeki 9 şubesinde 200 binden fazla vatandaşa hizmet verdi.

İlk şubesi 1,5 yıl önce İzmit Kent Meydanı'nda açılan "Taze", vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine şube sayısını artırdı. Kısa sürede ilgi gören marka; İzmit Kent Meydanı'nın ardından Darıca Kütüphane, Çayırova Kütüphane, İzmit Milli İrade Meydanı, Kartepe Derbent Teleferik, Karamürsel, Maide Rıhtım, Balyanoz Bahçe ve Başiskele Seymen Millet Bahçesi'nde de şubeler açtı. Uygun fiyat politikasıyla kaliteli ürünleri vatandaşlarla buluşturan marka, özellikle kütüphanelerle entegre şubeleri sayesinde gençlerin ve öğrencilerin sıkça tercih ettiği mekanlardan biri oldu.

Şubelerde fırından yeni çıkmış ve tercihe göre hazırlanan kruvasanların yanı sıra cookie, muffin, cheesecake, browni ve magnolya gibi tatlı çeşitleriyle sıcak ve soğuk içeceklerin sunulduğu öğrenildi.

Yoğun ilgi gören markanın, yakında İzmit Sahil Marina'da yeni bir şube açarak lezzet tutkunlarıyla buluşmaya hazırlandığı da bildirildi. - KOCAELİ