Tazelenme Üniversitesinin yaşlı öğrencileri bocce ile tanıştı

Anadolu Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi'nde yaşları 60 ila 80 değişen öğrenciler, son 4 yıldır il şampiyonu olan Şimşek Anadolu Lisesi bocce takımı öğrencileri ile buluşarak dostluk maçı yaptı. Kendilerinden 40 yaş küçük öğrencilerden bocce oyununu öğrenen Tazelenme Üniversitesi öğrencileri keyifli anlar yaşadığı göze çarptı.

Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencileri, gençlerle bir araya geldi. Anadolu Üniversitesi bünyesinde 60 yaş üstü bireylerin sosyal hayata katılımı, kaliteli yaşam sürdürmelerini ve aynı zamanda var olan yaşlılık algısını değiştirmeyi amaçlayan Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencileri, Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Etkinliğin ana odak noktası ise aynı okulda gerçekleşen bocce sporu etkinliği oldu. Son 4 yıldır Eskişehir il birincisi olan Şehit Nadir Şimşek Anadolu Lisesi bocce takımı öğrencileri, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine bocce sporu hakkında bilgi verdi ve eğitim düzenledi. Ziyaret, iki grup arasında oynanan dostluk maçıyla sona erdi. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, gençlerle spor yaparak keyifli anlar yaşadı.

Kendilerinden 40 - 50 yaş küçük öğrencilerden bocce sporunu öğrenen Tazelenme Üniversitesi öğrencileri unutulmaz anlar yaşadı. Dört saat süren etkinlikte 60 yaş ve üzeri olan Tazelenme Üniversitesi öğrencileri bilgi ve birikimlerini lise öğrencilerine aktardığı görüldü. Etkinlik sonunda hatıra fotoğraflı çekildi.

"Ortak noktamız bocce oldu"

İki okulun etkinliklerine ev sahipliği yapan Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ertan Tuğcu, "Tabii, etkinlikten bahsedelim. Öğretmenlerimizin iletişimi vasıtasıyla Anadolu Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle birlikte okulumuzu ziyarete geldiler. Ortak noktamız bocce oldu. İlk olarak Tazelenme Üniversitesi öğrencilerimize okulumuzu gezdirdik, tarihi yerlerini gösterdik. Okulumuzdan memnun kaldılar. Birlikte bocce etkinliği düzenledik. Bu şekilde okulumuzun tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsettik. Bu etkinliği düzgün ve güzel bir şekilde tamamladık. Etkinlikten çok faydalandılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Her zaman kendilerini buraya bekliyoruz" dedi.

"Tazelenme Üniversitesi öğrencileri olarak bocce sporuyla ilgileneceğiz"

Yapılan bu etkinlik sayesinde bocce sporuna daha çok ilgi göstereceğini söyleyen Hakkı Güner, "Biz, Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Tazelenme Üniversitesi öğrencileri olarak bugün Mahmudiye ilçesindeki Yunus Emre Anadolu Teknik Üniversitesi'ne gelerek buradaki öğrencilerle kaynaştık. Özellikle tarihi köy enstitüsü binalarını, eski binaları gezdik; memleketimize katkılarını, eski anları yaşadık. Ayrıca Mahmudiye ilçesindeki lise öğrencilerinin bocce takımı, bize bocce ve sporla ilgili bilgi ve eğitim verdi. İlerleyen zamanda biz de Tazelenme Üniversitesi öğrencileri olarak bocce sporuyla ilgileneceğiz" şeklinde ifade etti.

"Gençlerle çok güzel oyun oynadık"

Hadiye Carkanat, bu etkinliğin çok keyifli bir gün geçirttiğini şu sözlerle ifade etti:

"Biz Tazelenme Üniversitesi olarak buraya geldik. 60 yaş üstü Emre Bey'in kurduğu okulumuzda çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Çok keyifli bir gün geçirdik. Burası zaten ilk kurulan okullardan biriymiş, yani endüstri okulları ve köy enstitüsü okullarından biriymiş. Çok keyifli zaman geçirdik. Sonra bocce oyununu öğrendik. Gençlerle çok güzel oyun oynadık. Çok keyifli bir gündü. Çok teşekkür ederiz."

"Birlikte vakit geçirmek çok güzel bir duyguydu"

4 yıldır bocce sporunda takımıyla il birincisi olan Muhammed Emiş yapılan etkinlik hakkında, "Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle bugün bocce dalında bir araya geldik. Birbirimize tüyolar verdik, anlattık, öğrettik. Birlikte vakit geçirdik, oyunumuzu oynadık. Teknik bilgilerimizi aktardık. Birlikte kaynaştık, tanıştık. Onlarla çok güzel vakit geçirdik, eğlendik. Zaten bu oyunu oynadığımız için onlara bu şekilde anlatmak ve öğretmek bizim için de çok eğlenceliydi. Birlikte oynamak, vakit geçirmek çok güzel bir duyguydu. Bizim için de çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

"Hem yeni şeyler öğrendik hem de eğlendik"

Yapılan etkinliğin iki taraf içinde eğitici olduğunu söyleyen öğrenci Sudenaz Keskin, "Arkadaşımın dediği gibi bugün çok güzel vakit geçirdik. Bizim için de güzel bir duygu oluşturdu. Hem yeni şeyler öğrendik hem de eğlendik. Onlara da yeni şeyler kattık; kurallardan, bocce sporunun nasıl bir spor olduğundan bahsettik. Sporun hayatta nasıl bir etki oluşturduğunu öğrettik. Evet, onlara bir şey öğretmek, onların mutluluğu ve bize kattığı heyecan hepimiz için çok güzel, deli dolu bir vakit oldu" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR