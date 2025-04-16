TBMM Başkanı Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret etmek için hastaneye geldi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Siyasilerin Önder'e ziyaretleri de sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Davut Gül de Önder'i ziyaret etmek ve bilgi almak için hastaneye geldi. Kurtulmuş'un ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor. - İSTANBUL