Şentop: "Kurban bayramı dirilişe vesile olsun" - Son Dakika
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Şentop: "Kurban bayramı dirilişe vesile olsun"

10.07.2022 18:07

- Şentop: "Kurban bayramı dirilişe vesile olsun" Kurban Bayramını geçirmek üzere memleketi Tekirdağ'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bayramlaşma törenine katıldı.

- Şentop: "Kurban bayramı dirilişe vesile olsun"

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramını geçirmek üzere memleketi Tekirdağ'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bayramlaşma törenine katıldı.

Kurban Bayramını geçirmek için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gelerek hemşerileri ile bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli İskelesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada protokol üyeleri ve vatandaşlar ile bayramlaşan Şentop, yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın öneminden bahsederek, hemşerilerinin bayramını kutladı.

Bayramlaşma programı için düzenlenen karşılama töreninde vatani görevini Tekirdağ'da yapan ve hafta sonu çarşı iznine çıkan askerler, tekmil vererek Şentop ile bayramlaştı. Şentop'un askerler ile samimi görüntüsü görenlere tebessüm ettirdi.

Şentop konuşmasında, "Kurban bayramımız mübarek olsun. Cenab-ı hak hepimizi nice bayramlara sağlıkla afiyetle eriştirsin. Bu bayram hepimiz için, İslam alemi için hayırlar, bereketler getirsin, dirilişe vesile olsun diye dualar ediyoruz. Tabii kurban bayramı bizim inancımızda, dinimizde büyük bir bayram. En büyük bayram olması esasen hac ile bağlantılıdır.

Eskiden Türkiye'de haccı, bayramı çok iyi bilmeyen kişiler vardı. Onlar bu sene de hac kurban bayramına tesadüf etti derlerdi. Halbuki kurban bayramı zaten haccın olduğu günlerdedir, zilhicce ayıda. Dolayısıyla hac mübarek bir gün. Hatırlayacaksınız, camide hocalar dua ederken; duaların kabulü için Arafat'ta ve Müzdelife'de yapılan dualara ilhak ile kabul eyle diye dua ederler. Yani Arafat'ta ve Müzdelife'de yapılan dualar kabul ihtimali yüksek dualar olduğu için bizim dualarımızın onlara katılmasını ve böylece kabule yaklaşmasını daha kolaylaşmasını dualarına eklerler.

Biz de bu mübarek günlerin bereketin cenabı hakkın dualara icabetinin daha da yoğunlaştığı manevi havanın, iklimin doruğa ulaştığı bu günlerin insanlık için de huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz. Dualarımızın bu dualara katılmasını ve bu suretle kabul edilmesini Cenab-ı Haktan diliyoruz" dedi.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri ile bir süre sohbet ettikten sonra Rumeli İskelesi'nden ayrılan Şentop, bayramlaşma programına katılmak için Tekirdağ Polisevi ve Jandarma Komutanlığının komutanlığını ziyaret etti. Ardından Zübeyde Hanım Huzurevinde yaşlıların bayramını kutladı, Zübeyde Hanım Çocuk Evindeki çocuklara hediye dağıttı.

Şentop'a Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti.

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TBMM Başkanı Şentop: Milletimizim Kurban Bayramı'nı Tebrik Ediyoruz TBMM Başkanı Şentop: Milletimizim Kurban Bayramı'nı Tebrik Ediyoruz TBMM Başkanı Şentop: Milletimizim Kurban Bayramı'nı Tebrik Ediyoruz TBMM Başkanı Şentop: Milletimizim Kurban Bayramı'nı Tebrik Ediyoruz
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şentop: 'Kurban bayramı dirilişe vesile olsun' - Son Dakika

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