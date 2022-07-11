TBMM Başkanı Şentop'tan korona virüs uyarısı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan korona virüs uyarısı

11.07.2022 22:16
TBMM Başkanı Şentop'tan korona virüs uyarısı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen keşkek şenliğine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, korona virüs vakalarında artış olduğuna dikkat çekerek vatandaşları hassasiyetli olmaya davet etti.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen keşkek şenliğine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, korona virüs vakalarında artış olduğuna dikkat çekerek vatandaşları hassasiyetli olmaya davet etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen 3. Geleneksel Karacakılavuz Keşkek Şenliği'ne katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, festivalin açılışını yaptı. Şentop, festival alanında keşkek karıştırarak vatandaşlara ve protokole ikram ettikten sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile birlikte dibekte buğday dövdü.

Festivalde yaptığı konuşmada vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak keşkek şenliğinin hayırlı olmasını diledi. Korona virüs vakalarına ilişkin hasta sayılarında artış olduğuna dikkati çeken Şentop, "Yavaş yavaş salgın şartları iyileşiyor diyorduk fakat biliyorsunuz yine sayıca artış var. Her ne kadar hastalığın seyri biraz hafif gitse de yine de bulaşma sayısında artış var. Bu nedenle hassasiyetlerimizi öne çıkarmak, mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske kullanmak gibi hususlara riayet etmekte fayda var. Çok zor iki yıl geçirdik. Bir daha o günleri Allah göstermesin" dedi.

Şentop, keşkeğin Türk kültüründe büyük bir önem taşıdığını belirterek, "2011 yılında UNESCO, dünya somut olmayan kültürel mirasına dahil etmişti keşkeği. Keşkeğin en iyi yapıldığı yerlerin başında da Karacakılavuz geliyor. Zor, vakit ve sabır isteyen bir yemek. Güzel yapmak da ayrıca hüner gerektiriyor. Ama Karacakılavuz'daki kardeşlerimizin dostlarımızın bunu en iyi yapanlardan olduklarını bu konuda hüner gösterdiklerini biliyoruz. Bunların tanıtımı için gayret göstermeliyiz. Günümüzde yavaş yavaş mahalli özelliklerin, sanatların, el yapımı ürünlerin veya somut olmayan kültürel değerlerin daha geniş anlamda öne çıkabilmesine imkan sağlayan gelişmeler var. Bilhassa teknolojinin gelişmesiyle beraber, iletişimle ilgili kaydedilen gelişmeler bunu kolaylaştırıyor. Özellikle Tekirdağ'ımız birçok özel, tüm dünyaya sunabilecek yerel değerler, ürünler üretiyor. Bunların tanıtımı için daha fazla gayret göstermeliyiz. Keşkek Festivali de bunlardan birisi" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, konuşmasının ardından İstanbul'da devam edecek programlarına katılmak için Tekirdağ'dan ayrıldı. - TEKİRDAĞ

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TBMM Başkanı Şentop'tan Tekirdağ'da bayram ziyaretleri TBMM Başkanı Şentop'tan Tekirdağ'da bayram ziyaretleri TBMM BAŞKANI ŞENTOP KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANMADA FAYDA VAR TBMM BAŞKANI ŞENTOP KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANMADA FAYDA VAR
Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Karacakılavuz, Koronavirüs, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TBMM Başkanı Şentop'tan korona virüs uyarısı - Son Dakika

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