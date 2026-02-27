TBMM Ceza İnfaz Kurumlarına İnceleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve komisyona bağlı Tutuklu ve Hükümlü Hakları İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Niğde Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

İnceleme öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Komisyon Başkanı Derya Yanık, alt komisyon olarak milletvekilleriyle birlikte Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yerinde incelemeler yapacaklarını belirterek, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ceza infaz kurumlarını düzenli olarak ziyaret ettiklerini ifade etti.

Yanık açıklamasında, ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen yerinde ziyaretlerle hem kendi tespitlerini yaptıklarını hem de tutuklu ve hükümlülerden gelen bireysel talepleri değerlendirdiklerini vurgulayarak, bu ziyaretleri son derece önemsediklerini dile getirdi.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde, iş yurdu müdürlüğü tarafından yürütülen mesleki eğitim faaliyetleri, üretim süreçleri ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmaların yerinde görülmesinin önemli olduğunu ifade eden Yanık, ceza infazının iki temel amacına dikkat çekti. Yanık, bu amaçlardan birinin cezanın yerine getirilmesi, diğerinin ise infaz süresi içerisinde kişilerin topluma yeniden kazandırılması olduğunu belirterek, bu süreçlerin yerinde incelenmesinin önemine işaret etti.

Gerçekleştirilen incelemelerin ardından ceza infaz kurumlarının şartlarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerin alt komisyon raporu olarak ortaya konacağını kaydeden Yanık, sürece katkı sağlayan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve yardımcılarına, ayrıca Niğde Valisi Nedim Akmeşe başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Heyet daha sonra Niğde Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine geçerek kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında incelemelerini sürdürdü. Niğde ziyareti, 11. inceleme ziyareti oldu. - NİĞDE