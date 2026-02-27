TBMM Ceza İnfaz Kurumlarına İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Ceza İnfaz Kurumlarına İnceleme

TBMM Ceza İnfaz Kurumlarına İnceleme
27.02.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derya Yanık ve komisyondan heyet, Niğde Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve komisyona bağlı Tutuklu ve Hükümlü Hakları İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Niğde Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

İnceleme öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Komisyon Başkanı Derya Yanık, alt komisyon olarak milletvekilleriyle birlikte Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yerinde incelemeler yapacaklarını belirterek, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ceza infaz kurumlarını düzenli olarak ziyaret ettiklerini ifade etti.

Yanık açıklamasında, ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen yerinde ziyaretlerle hem kendi tespitlerini yaptıklarını hem de tutuklu ve hükümlülerden gelen bireysel talepleri değerlendirdiklerini vurgulayarak, bu ziyaretleri son derece önemsediklerini dile getirdi.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde, iş yurdu müdürlüğü tarafından yürütülen mesleki eğitim faaliyetleri, üretim süreçleri ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmaların yerinde görülmesinin önemli olduğunu ifade eden Yanık, ceza infazının iki temel amacına dikkat çekti. Yanık, bu amaçlardan birinin cezanın yerine getirilmesi, diğerinin ise infaz süresi içerisinde kişilerin topluma yeniden kazandırılması olduğunu belirterek, bu süreçlerin yerinde incelenmesinin önemine işaret etti.

Gerçekleştirilen incelemelerin ardından ceza infaz kurumlarının şartlarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerin alt komisyon raporu olarak ortaya konacağını kaydeden Yanık, sürece katkı sağlayan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve yardımcılarına, ayrıca Niğde Valisi Nedim Akmeşe başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Heyet daha sonra Niğde Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine geçerek kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında incelemelerini sürdürdü. Niğde ziyareti, 11. inceleme ziyareti oldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Derya Yanık, İnceleme, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TBMM Ceza İnfaz Kurumlarına İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:58:01. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Ceza İnfaz Kurumlarına İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.