TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Adıyaman'da - Son Dakika

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ziyaret programı kapsamında Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar tarafından hükümet konağı girişinde karşılanan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Valilik Makamına geçerek Şeref Defterini imzaladı.

TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a Adıyaman'ın tarihi, coğrafyası, ekonomik ve sosyal durumu ile kente yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile çeşitli konularda bilgiler verdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Çuhadar'a teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarette Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Mahmut Çuhadar'a "Ombudsmanlık ve Üniversiteler" adlı kitapları hediye ederken, Vali Çuhadar da ziyaret anısına, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a Adıyaman Sincik yöresine ait bir adet el işlemeli halı takdim etti.

Valilik ziyaretinin ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir dizi ziyaret ve Adıyaman Üniversitesinde düzenlenecek "Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri" Konferansına katılmak üzere Valilik'ten ayrıldı. - ADIYAMAN