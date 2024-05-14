TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri Sağlık-Sen\'i Ziyaret Etti

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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ve Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahim Dusak Sağlık-Sen'i ziyaret etti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ve Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahim Dusak, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'ı ve yönetimini ziyaret etti. Sağlık-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette; Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Yasin Barutcu, İdris Baykan, Mustafa Irgatoğlu ve Abdullah Duman ile Hekim Komisyonu Başkanı Hüseyin Alperen Güldiken, SASAM Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Sayıştay Denetçileri Derneği Başkanı İsmail Cengiz Erek de yer aldı.

Talepleri içeren rapor milletvekilleri ile paylaşıldı

Sağlık profesyonellerini ilgilendiren pek çok konunun konuşulduğu görüşmede, Sağlık-Sen'in uzman ekibi tarafından hazırlanan ve sağlık profesyonellerinin taleplerinin yer aldığı rapor, Milletvekilleri ile paylaşıldı. Ayrıca Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, nöbet ücretleriyle ilgili rakamları gösteren tabloyu Milletvekillerine sundu.

"Nöbet ücretlerinin artırılmasını istiyoruz"

Nöbet ücretlerinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Nöbet ücretleri günümüz ekonomik şartlarına göre çok düşük. Biz hekimin, hemşirenin, ebenin, radyoloji teknisyeninin yani tüm sağlık profesyonellerinin nöbet ücretlerinin artırılmasını istiyoruz. Bu bizim en önemli taleplerimiz arasında. Gece çalışmanın karşılığında da nöbet ücretlerinin artırımlı ödenmesini istiyoruz. Bu konuda Gazi Meclisimizden destek bekliyoruz" dedi.

"Sabit Ücretler Emekliliğe Yansıtılmalı"

Genel Başkan Doğan, sabit ücretlerin hak kaybı yaşanmadan emekliğe yansıtılması, taban ücretlerin artırılması, sağlık profesyonellerinin giydiği formanın ve önlüğün özel görev kıyafeti sayılması, üniversite hastanelerinde çalışanlara tayin hakkı verilmesi gibi birçok talebini de görüşmede yineledi.

Sağlık profesyonellerine muayene önceliği verilmesi konusunu da gündeme getiren Doğan, bu konuda gerekli düzenlemenin yapılmasıyla önemli bir sorunun ortadan kalkacağını söyledi.

Hekimlerini özlük ve mali haklarını da gündeme getiren Doğan, uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olması gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık-Sen'in milletvekilleri ile paylaştığı raporda, hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400'e çıkarılması ve 3600 düzenlenmesinden tüm çalışanların faydalandırılması, Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılması, sağlık lisansiyerlerinin ek ödeme kat sayılarının artırılması. Araştırmacıların Ek Gösterge ve Ek Ödeme mağduriyetlerinin giderilmesi, Bakanlık Merkez Teşkilatı ve bağlı kuruluşların sabit ve ek ödeme sorununun çözülmesi talepleri de yer aldı. - ANKARA