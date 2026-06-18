TCDD'den Otla Mücadele İlaçlaması Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCDD'den Otla Mücadele İlaçlaması Uyarısı

18.06.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCDD, 18-30 Haziran 2026'da otla mücadele için ilaçlama yapacak, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, demiryolu hatlarında otla mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının 18 Haziran 2026 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya - Süngütaşı hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde gerçekleştirileceği bildirildi.

TCDD tarafından yapılan duyuruda, otla mücadelede kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturabilecek özellikler taşıdığı belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, demiryolu güzergahı ve istasyon çevrelerinde yaşayan vatandaşların ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları gerektiği vurgulanırken, ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün süreyle söz konusu bölgelerde hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinde bulunulmaması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, hem insan sağlığının korunması hem de olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

TCDD, ilaçlama çalışmalarının demiryolu hatlarında görüş alanını artırmak, yangın riskini azaltmak ve demiryolu güvenliğini sağlamak amacıyla periyodik olarak gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşlardan yapılan uyarılara hassasiyetle uymalarını istedi.

Çalışmaların, 18 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya-Süngütaşı hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlarda devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Yerel Haberler, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, Yerel, Çevre, Tcdd, Son Dakika

Son Dakika Yerel TCDD'den Otla Mücadele İlaçlaması Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

10:12
Jorge Jesus milli takıma gidiyor Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:14
TRT dizisi setine narkotik baskını Başrol oyuncusu gözaltına alındı
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:15:04. #.0.4#
SON DAKİKA: TCDD'den Otla Mücadele İlaçlaması Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.