TCDD Taşımacılık A.Ş. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yolculara hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptı - Son Dakika
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Yerel

TCDD Taşımacılık A.Ş. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yolculara hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptı

TCDD Taşımacılık A.Ş. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü\'nde yolculara hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptı

TCDD Taşımacılık A.Ş. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıl dönümü nedeniyle YHT'lerde çeşitli etkinlikler düzenledi. Ahmet Yenilmez'in Çanakkale temalı oyunu her vagonda ayrı ayrı sergilenirken, yolculara hoşaf ve ekmek dağıtıldı.

20.03.2024 16:37
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TCDD Taşımacılık A.Ş. "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü"nde yolculara hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptı. Ayrıca Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez "Çanakkale'nin Kuzuları" isimli oyunu sergiledi.

TCDD Taşımacılık A.Ş. "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü"nün 109. yıl dönümü nedeniyle yüksek hızlı trenlerde (YHT) çeşitli etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinliklerden birisini de ünlü Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez gerçekleştirdi. Çanakkale temalı "Çanakkale'nin Kuzuları" oyununu her vagonda ayrı ayrı sergileyen Yenilmez'in oyunu her yaştan yolculara duygusal anlar yaşattı. Ayrıca Çanakkale Savaşında yaşanan zorluklara atfen yolculara hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptı.

Oyunun değerlendirmesini yapan Tiyatro Sanatçısı Yenilmez, askerlerin 109 yıl önce Çanakkale'ye kara trenlerle gittiğine dikkati çekerek trenlerin savaş zamanlarında çok önemli bir role sahip olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TCDD Taşımacılık A.Ş. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yolculara hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCDD Taşımacılık A.Ş. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yolculara hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptı - Son Dakika
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