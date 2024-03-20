TCDD Taşımacılık A.Ş. "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü"nde yolculara hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptı. Ayrıca Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez "Çanakkale'nin Kuzuları" isimli oyunu sergiledi.
TCDD Taşımacılık A.Ş. "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü"nün 109. yıl dönümü nedeniyle yüksek hızlı trenlerde (YHT) çeşitli etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinliklerden birisini de ünlü Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez gerçekleştirdi. Çanakkale temalı "Çanakkale'nin Kuzuları" oyununu her vagonda ayrı ayrı sergileyen Yenilmez'in oyunu her yaştan yolculara duygusal anlar yaşattı. Ayrıca Çanakkale Savaşında yaşanan zorluklara atfen yolculara hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptı.
Oyunun değerlendirmesini yapan Tiyatro Sanatçısı Yenilmez, askerlerin 109 yıl önce Çanakkale'ye kara trenlerle gittiğine dikkati çekerek trenlerin savaş zamanlarında çok önemli bir role sahip olduğunu belirtti. - ANKARA
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