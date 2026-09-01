TCG Işın komutanı: Filo Jet batığı 500 metre derinlikte aranacak, kurtarma için teşhis şart - Son Dakika
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TCG Işın komutanı: Filo Jet batığı 500 metre derinlikte aranacak, kurtarma için teşhis şart

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KKTC Girne açıklarında batan Filo Jet feribotunun arama kurtarma çalışmalarına katılan TCG Işın gemisinin komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi ve teşhis edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Cesur, batığın teşhis edilmesinin ardından yaklaşık 500 metre derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacağını ve uzaktan kumandalı sualtı cihazıyla detaylı inceleme yapılacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan feribotu arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi komutanı gemide basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, "Bu görevdeki amacımız Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi, batığın teşhis edilmesidir" dedi.

Pazar günü Mersin Taşucu'na hareket eden yolcu gemisi dakikalar sonra KKTC'ye bağlı Girne açıklarında su alarak alabora olmuştu. Gemide kaybolan 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi de katıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Komutanı Binbaşı Ulaş Cesur, gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, "Tamamen yerli ve milli imkanlar ile İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş. Son teknoloji sistem cihazlar ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel ile arama/kurtarma görevlerini icra edebilen bir kurtarma gemisidir. Komutanlığımız üzerine konuşlu bin metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 90 metre derinliğe kadar insanlı dalışlarla kurtarma çalışmalarını icra etmektedir. TCG Işın sadece mavi vatan sınırları dahilindeki görevleri icra etmekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası tatbikat ve görevlere de iştirak etmekte, katıldığı tatbikatlarda sahip olduğu sistem/cihaz ve yetenekleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu görevdeki amacımız Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi, batığın teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacak, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile batığın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme faaliyetleri icra edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

İnceleme, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TCG Işın komutanı: Filo Jet batığı 500 metre derinlikte aranacak, kurtarma için teşhis şart - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCG Işın komutanı: Filo Jet batığı 500 metre derinlikte aranacak, kurtarma için teşhis şart - Son Dakika
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