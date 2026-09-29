TCG Karataş personeli Gazimağusa\'da ailelerini Deniz Kuvvetleri Günü\'nde ağırladı

TCG Karataş gemisinin personeli 'Mehmetçik ile Bir Gün' projesi kapsamında ailelerini ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından 'Mehmetçik ile Bir Gün, denizlerimizde güçlü bir bağ' notuyla bir paylaşım yaptı. MSB'nin paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa şehrinde düzenlenen 'Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü' ile 'Mehmetçik ile Bir Gün' projesi kapsamında, TCG Karataş gemisinin personeli, ailelerini ağırladı. Gençlerimize askerlik mesleğinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette ailelerimiz, Deniz Kuvvetlerimizin denizlerdeki yaşamına yakından tanıklık etti" ifadelerine yer verildi.