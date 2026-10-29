TCG Kaş gemisi, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Fethiye'de ziyarete açıldı - Son Dakika
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TCG Kaş gemisi, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Fethiye'de ziyarete açıldı

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TCG Kaş gemisi, Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümünde Fethiye\'de ziyarete açıldı
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TCG Kaş gemisi, Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümünde Fethiye\'de ziyarete açıldı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Kaş gemisi, Fethiye Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Fethiyeliler, sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 14.00-17.00 saatlerinde gemiyi gezerek inceleme imkanı buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Kaş gemisi, Fethiye Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında TCG Kaş gemisi, Fethiye Limanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla limana demirleyen gemi, vatandaşlara Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemiyi yakından görme fırsatı sundu. Fethiyeliler, belirlenen ziyaret saatlerinde gemiyi dolaşarak inceleme imkanı buldu. TCG Kaş gemisi, bugün sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 14.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, Fethiye'deki bayram etkinlikleri arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
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