TCG Kemalreis\'in Cidde liman ziyaretinde koalisyon komutanlarıyla toplantı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kemalreis fırkateyninin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde liman ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Kemalreis fırkateyninin 20-24 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde liman ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı zamanda TCG Kemalreis fırkateyninde Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ve İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin'in Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu Komutanı Tümamiral Abdullah Selem Al-Shehri, Batı Filosu Fırkateyn Grup Komutanı Tümamiral Rsgaid Rashed Al Harbi ve beraberindeki heyet ile toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi. Paylaşımda ayrıca Tümamiral Küçükatay ve Tümamiral Yetkin'in İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.