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TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de ziyarete açıldı. Mersin Limanı 1 No'lu rıhtıma demirleyen gemi yarın saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin Limanı'nda ziyarete açıldı. Gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya tarafından 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini de anlattı. Gemi personeli ayrıca TCG Nusret hakkında bilgi vererek, simülasyon film ile geminin Çanakkale'deki güzergahını anlattı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği TCG Nusret gemisini ziyaret eden çocuklar, gemiyi gezdikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler. Gemiyi gezmeye gelenlerden Mira Macit ise geminin hikayesinden bahsederek, "Çok heyecanlıyım" diye konuştu. - MERSİN