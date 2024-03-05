TDV, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman çocuklara eğitim imkanı sağlıyor - Son Dakika
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TDV, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman çocuklara eğitim imkanı sağlıyor

TDV, Bangladeş\'teki Arakanlı Müslüman çocuklara eğitim imkanı sağlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda inşa ettiği 5 okulda bin 250 çocuğa eğitim imkanı sunuyor. TDV'nin inşa ettiği okullarda öğrenim görmek için yoğun talep olduğunu belirten Bangladeş Müdürü Afzalur Rahman, çocukların geleceğe yönelik eğitim aldığını ve Diyanet burslarıyla doktora eğitimine kadar ilerleyebileceklerini söyledi. Ayrıca TDV'nin açtığı kız okulu da Bangladeş hükümeti tarafından takdir gördü.

05.03.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda inşa ettiği 5 okulda bin 250 çocuk aktif olarak eğitim görüyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) yaşadığı mülteci kamplarının ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Bu çerçevede Türkiye Diyanet Vakfı, insani şartların iyileştirilmesi amacıyla bölgedeki yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çocukların eğitimine de önem veren Diyanet Vakfı'nın mülteci kamplarında inşa ettiği 5 yeni okulda bin 250 çocuk eğitim görüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Bangladeş Müdürü Afzalur Rahman yaptığı açıklamada, TDV'nin inşa ettiği okullarda öğrenim görmek için ailelerden ve çocuklardan çok sayıda talep olduğunu ifade ederek, "Biz de öğrencilerin durumunu değerlendirerek ve seçerek öğrenci alıyoruz. Talep o kadar yoğun ki bize sitemde bulunan aileler oluyor 'Bizim çocuğumuzu niye okula almadınız' şeklinde. Aslında bu bizim buradaki eğitim kalitemizi ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Astronot olabileceklerini hayal ediyorlar"

Bangladeş'teki diğer okulların TDV okullarına olan ilgiyi fark ettiğini ve kaliteli eğitimi ülkeye getirdiklerini dile getiren Rahman, "Bu durum Elhamdülillah bizleri çok mutlu ediyor. Gece gündüz nasıl daha kaliteli bir eğitim veririz diye çalışıyoruz. Diğer okullarda çocuklar geleceklerini göremiyor. Biz burada geleceğe yönelik eğitimler veriyoruz. Diyanet burslarıyla bu öğrenciler doktora eğitimine kadar eğitim alabilir. Öğrenciler burada doktor, mühendis ve astronot olabileceklerini hayal edebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Bangladeş hükümeti, kız okullarının her kampta olmasını istiyor"

Bangladeş'te kız çocuklarının küçük yaşta evlendirildiğine işaret eden Rahman, bu sorunun TDV'nin inşa ettiği okullar ile çözüm yoluna girdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"12-13 yaşlarında kız çocuklarını evlendirebiliyorlar. Buradaki aileler çocuklarını erkek-kız karışık okullara göndermek istemiyor. Şimdiye kadar kampta kız okulu yoktu. Biz Diyanet Vakfı Fatima Al Fihriye ismiyle ilk kız okulunu açtık. Eğitimlerini kadın öğretmenlerin verdiği ve güvenliği kadın olan okulu açalı 3 ay oldu ve ailelerden yoğun talep geldi. Çok yoğun bir şekilde kızlarını okula göndermek istediler. 350 kız öğrenciye eğitim vermeye başladık. Bangladeş hükümeti tarafından da takdir gören bir eğitim projesi oldu. Bangladeş hükümeti, kız model okulumuzun her kampta olmasını istiyor."

TDV'nin açtığı okula 'Aylan' ismi verildi

Okullarda işinin ehli en iyi öğretmenlerin çalıştırıldığını aktaran Türkiye Diyanet Vakfı Bangladeş Müdürü Rahman, "Bulunduğumuz okulun ismini de 'Aylan' koyduk. Biliyorsunuz Türkiye'de bir bebeğin cesedi bulunmuştu. Birçok farklı coğrafyada Müslümanlar zulüm altında, burada da bir zulüm var. Çocuklar hayatın zor olduğunu bilsin ve eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkına varsın diye bu ismi seçtik" ifadesini kullandı. - DAKKA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TDV, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman çocuklara eğitim imkanı sağlıyor - Son Dakika

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